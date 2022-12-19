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Toyota Ocak ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü, yılın tamamı için üretim tahmini değişmedi

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:57:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2023 yılı Ocak ayı için küresel üretiminin yaklaşık 50.000 adet düşüşle 700.000 adet olması bekleniyor. Buna göre, Japonya’da 200.000 adet üretilirken, yurt dışında 500.000 adet araç üretilecek.

2022-23 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,2 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirketin Tahara tesisindeki 1 No’lu üretim hattı ve Hino Motors, Ltd. Hamura tesisindeki 1 No’lu üretim hattının Ocak ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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