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Toyota Motor yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle 2021-22 mali yılı üretim beklentisini düşürdü

Cuma, 10 Eylül 2021 14:36:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, 31 Mart 2022’de sona eren 2021-22 mali yılı için yıllık üretim beklentisini revize ettiğini açıkladı. Toyota, tüm yıl için üretim hacminin, üretim kesintilerinin etkisiyle daha önceki 9,3 milyon adet tahminine kıyasla 9 milyon adet olmasını bekliyor. Şirket ayrıca Eylül ve Ekim ayları için üretim faaliyetlerinde düzenlemeler yapıyor. Şirketin açıklamasına göre, Kasım ayı ve sonrası için görünüm belirsiz olsa da, mevcut talep çok güçlü seyrediyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Corona virüsünün Güneydoğu Asya’da yayılması ve kısıtlı yarı iletken çip arzından dolayı birkaç yerel tedarikçinin operasyonlarındaki düşüş, üretim düzenlemelerinin ve düşen üretim tahmininin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Toyota, bu düzenlemelerden etkilenen küresel üretim hacminin Eylül ayı için yaklaşık 70.000 adet (yurt dışında 40.000 adet ve Japonya’da 30.000 adet) ve Ekim ayı için 330.000 adet (yurt dışında 180.000 adet ve Japonya’da 150.000 adet) olacağını belirtti.


Etiketler: Japonya  üretim  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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