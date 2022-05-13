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Toyota Mayıs ayı üretim tahminini Şanghay’daki karantina nedeniyle 50.000 adet düşürdü

Cuma, 13 Mayıs 2022 16:09:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Şirket Mayıs ayı için küresel üretiminin yaklaşık 750.000 adet olacağını açıklamıştı, ancak Şanghay’da uygulanan karantinanın etkisi nedeniyle üretimin yaklaşık 700.000 adet olması bekleniyor.

Şanghay’daki karantinanın sonucunda Toyota ek olarak 16-21 Mayıs tarihleri arasında Japonya’da bulunan 8 tesisteki 14 hattın operasyonlarını askıya almaya karar verdi.

Toyota’nın 14 tesisindeki toplam 28 hattının Mayıs ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu otomotiv üretim 

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