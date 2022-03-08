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Toyota küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya aldı

Salı, 08 Mart 2022 10:50:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle 7-12 Mart tarihleri arasında Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat tarihi itibarıyla Toyota Ukrayna’da bulunan tüm faaliyetlerini durdurmuştu ve şirketin bağlı kuruluşu Toyota Motor Russia da 4 Mart tarihinden itibaren St-Petersburg tesisinde üretimi durdurdu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  üretim  otomotiv  |  benzer haberler »

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