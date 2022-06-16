Toyota küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya alacak

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:33:05 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. bayram tatilini de sürece ekleyerek 4-18 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya alacak.

Bu karar küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle verildi. Toyota Avrupa’daki tesislerinde üretim ayarlamaları yapacağını bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket 7-12 Mart tarihleri arasında da yine küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya almıştı.