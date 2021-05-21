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Total ve ArcelorMittal India sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki için sözleşme imzaladı

Cuma, 21 Mayıs 2021 15:08:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Fransız enerji devi Total, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan çelik tesisleri ve enerji santralleri için ArcelorMittal Steel Limited (AMNS) ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında, Total, 2026 yılına dek yıllık 500.000 mt LNG tedarik edecek.

LNG, Total’in küresel portföyünden tedarik edilerek Hindistan’ın Dahej veya Hazira LNG terminaline boşaltılacak. AMNS, Gujarat eyaletine bağlı Hazira limanında yer alan çelik üretim tesislerini ve enerji santrallerini LNG ile besleyecek.

LNG tedariki, AMNS’nin karbon emisyonlarını azaltmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, bu sayede, Total’in müşterilerine daha az karbondioksit salımı yapan enerji ürünleri sunmasına ve şirketlerin düşük karbon yayılım stratejilerine destek olmasına da katkıda bulunacak.


Etiketler: çelik üretimi  ArcelorMittal  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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