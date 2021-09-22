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Tosyalı İskenderun Limanı’nın kapasitesini artırmak için ikinci iskele yatırımı yapacak

Çarşamba, 22 Eylül 2021 14:56:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Tosyalı Holding, İskenderun Limanı’nda ikinci bir iskele yatırımı yapacak. Dört milyon mt kapasiteli çelikhanenin önüne yapılacak olan iskelenin önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu iskeleyle, toplam kapasitesi yıllık 7,5 milyon mt olan limanın kapasitesi yıllık 16 milyon mt seviyesine çıkacak. İskenderun Limanı’na gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 adet gemi yanaşabiliyor.

Öte yandan, Tosyalı İskenderun Limanı, Temmuz ayında bir milyon mt’un üzerinde elleçleme gerçekleştirerek Akdeniz Bölgesi’nde rekor kırdı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Tosyalı’nın Cezayir’de de büyük bir liman yatırımı var. Cezayir’deki bu liman, gemi yanaşma ve 150.000 mt’luk yük indirme kapasitesiyle ülkenin en büyük limanı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  Tosyalı  yatırım  |  benzer haberler »


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