Tosyalı Cezayir pazarında büyümek için yeni slab döküm ünitesi sipariş etti

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Tosyalı’nın Cezayir’de bulunan bağlı kuruluşu Tosyal Algerie’nin Bethioua tesisine yeni bir slab döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı. Tosyalı slab döküm ünitesini yeni bir sıcak şerit tesisiyle kullanarak Cezayir pazarında büyümeyi hedefliyor.
Slab döküm ünitesinin 2024 yılının yazında devreye alınması planlanıyor.
İki bantlı slab döküm ünitesi 200-250 mm kalınlık ve 900-1.800 mm genişliğe sahip yıllık 3,4 milyon mt slab üretim kapasitesine sahip olacak.