Perşembe, 21 Ekim 2021 17:15:09 (GMT+3) | İstanbul

Cezayir’deki en büyük çelik yatırım projesine sahip Tosyalı Algerie, yassı mamullere yönelik yatırım planlarını açıkladı. Hammadde ve çelik üretimi de dahil olmak üzere uzun mamul projesini başarıyla tamamlayan şirket, önümüzdeki yıl yassı mamul yatırımının yeni aşamasına geçmeyi planlıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tosyalı Algerie’den yetkililer arazi hazırlıkları da dahil olmak üzere neredeyse tüm idari işlemlerin tamamlandığı ifade etti. 2 milyon mt kapasiteli sıcak sac hattının kurulumuna yönelik çalışmaların 2022 yılının Kasım ayında başlaması planlanıyor. Projenin 30 ay sürmesi ve yaklaşık 2.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Piyasa oyuncuları, sıcak sac hattının kurulumunu, yassı yatırımının ikinci aşaması olarak değerlendiriyor. Birkaç yıl önce Tosyalı Algerie, yıllık 300.000-400.000 mt kapasiteyle kaynaklı boru üretimine başlamıştı.

Tosyalı Algerie’de tam olarak faaliyette olan uzun mamul yatırımı, yılda 3 milyon mt inşaat demiri ve 600.000 mt filmaşin kapasitesi içeriyor. Şirket, doğrudan indirgeme tesisinde kendi çeliğini üretiyor. Projenin bir parçası olarak kurulacak slab döküm ünitesinin yanı sıra devam eden yatırımın ham çelik kapasitesini iki katına çıkarması bekleniyor. Tosyalı Algerie’nin yassı mamul üretiminin, yerel sektörlerin ihtiyaçlarına hizmet ederek, ülkenin ithalatını azaltması bekleniyor.