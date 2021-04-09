Tosyalı Algerie 2021 için 700 milyon $ ihracat geliri elde etmeyi bekliyor

Cuma, 09 Nisan 2021 11:05:49 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Cezayir’in en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tosyali Algerie, bu yıl için 2020 yılına göre altı kat artışla yaklaşık 700 milyon $ ihracat geliri elde etmeyi bekliyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde Tosyali Algerie’nin çelik ihracatı 230.000 mt olurken, bu ihracatın değeri 130 milyon $ seviyesinde yer aldı. Bu dönemde kaydedilen ihracat hacmi, şirketin ihracat faaliyetlerinin başlamasından bu yana kaydedilen rekor seviye oldu. Şirketin satışları, Corona virüsünden dolayı yerel piyasada kaydedilen durgunluk nedeniyle ABD, Avrupa ve Batı Afrika’ya odaklandı.

Şirkete göre, Tosyali Algerie’nin ihracatındaki artış, maksimum kapasitesinin kullanılmasından kaynaklandı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu, Oran limanında maden rıhtımının devreye girmesiyle 2021 yılının ikinci yarısından itibaren şirketin ihracatının daha da artacağını belirtti.

Öte yandan, Cezayir’in Avrupa ve Batı Afrika ile serbest ticaret anlaşmaları var, bu da ülke vergilerden muaf tutulacağından şirketin ihracatını artıracak.