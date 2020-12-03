Tolga Kısacıkoğlu: 2021’de talep %10-15 artabilir

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:11:49 (GMT+3) | İstanbul

15. SteelOrbis Çelik Konferansı – "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın son gününde yassı çelik, kaplamalı çelikler ve çelik boru sektöründe COVID-19 etkisi konulu panelde söz alan Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu, Türkiye’deki ÇSM’ler ile yurt dışındaki rakipler karşılaştırıldığında, Türk ÇSM’lerin esneklik, hız ve sorun çözme becerisi gibi AB’li meslektaşlarına göre avantajlı olduğu yönlerin bulunduğunu ifade ederken, sermayenin bol olduğu büyük bir ekonomi içinde faaliyet gösteren AB’li ÇSM’lerin de verimlilik açısından avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

Romanya ve Bulgaristan’da da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Kısacıkoğlu, şirket olarak AB içinde yerel tedarikçi olma vizyonları olduğunu, bu iki noktanın yanı sıra başka alternatifler üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Galvanizli ve boyalı sac ürünlerinde Türkiye’de kapasite arttıkça ihracatın da arttığını, Galva olarak kapasitelerini buna göre geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Kısacıkoğlu, pandemi iş yapış şekillerini etkilese de, an itibarıyla tonaj, ciro gibi her türlü parametrede geçen senenin önünde olduklarını vurguladı. 2021 yılına dair öngörülerini de paylaşan Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı, bu seneye oranla talebin %10-15 artabileceğini söyledi.