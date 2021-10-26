Tokyo Steel’in net kârı 2021-22 mali yılının ikinci çeyreğinde arttı, tüm yıla yönelik beklentiler yükseldi

Salı, 26 Ekim 2021 14:20:08 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Tokyo Steel, 2021-22 mali yılının 30 Eylül’de sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Mali yılın ikinci çeyreğinde şirket, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 3,32 milyar JPY’ye kıyasla 10,42 milyar JPY (91,47 milyon$) net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde, Tokyo Steel’in satış gelirleri yıllık %72,4 artışla 116,11 milyar JPY (1,01 milyar $) oldu. İkinci çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,26 milyar JPY faaliyet kârına kıyasla 11,01 milyar JPY (96,61 milyon $) faaliyet kârı bildirdi.

Tokyo Steel tüm yıla yönelik beklentilerini yükseltti. Şirket, daha önceki tahmininde kaydedilen 19 milyar JPY’ye kıyasla, 2021-22 mali yılı için net kârının 28 milyar JPY olmasını bekliyor. Şirket, söz konusu mali yılda 274 milyar JPY satış geliri ve 31 milyar JPY faaliyet kârı elde edeceğini tahmin ediyor. Daha önceki tahminde satış gelirinin 244 milyar JPY ve faaliyet kârının 22 milyar JPY seviyelerinde yer alması bekleniyordu.

Öte yandan, şirket, Okayama tesisinde sıcak sac ve galvanizli sac üretebilmek için Okayama’nın bünyesinde bulunan Atsunobi tesisini yeniden devreye alacağını açıkladı. Şu anda sıcak sac tedariki Tahara tesisinden gerçekleşiyor. Tesisi yeniden devreye almak için gereken sermaye yatırımının yaklaşık 7,5 milyar JPY (65,80 milyon $) olması bekleniyor. 2015 yılının Nisan ayında askıya alınan Atsunobi tesisinin, 2022 yılının sonundan 2023 yılının başına kadar kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.