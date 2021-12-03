TMK’nın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %79 arttı

Cuma, 03 Aralık 2021 10:30:03 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri, istikrarlı satış hacimleri ile artan satış fiyatlarının desteğiyle çeyreklik bazda %7 artışla 117,3 milyar RUB (1,59 milyar $) oldu. Söz konusu çeyrekte TMK’nın AVFÖK’ü, bir önceki çeyreğe kıyasla %19 artışla 16,8 milyar RUB (227,92 milyon $) olurken, şirketin AVFÖK marjı çeyreklik bazda 1,4 puan artışla %14,3 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında, TMK’nın satış gelirleri, şirketin başlıca pazarlarında ve segmentlerinde ticari faaliyetlerin kademeli olarak toparlanması nedeniyle yıllık %79 artışla 291,5 milyar RUB (3,95 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü, ChelPipe Group’un şirketin genel sonuçlarına katkısı nedeniyle yıllık %13 artarak 39,5 milyar RUB (535,90 milyon $) oldu ve bu katkı yılın ilk yarısında hammadde fiyatlarında görülen artışı dengeledi. Şirketin AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen %21’e kıyasla %17 seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin toplam satışları çeyreklik bazda yatay seyrederek 1,15 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk dokuz ayında toplam satışlar yıllık %45 artışla 3,01 milyon mt oldu.

Şirket, Rusya’daki başlıca pazar segmentlerinden -dikişsiz OCTG ve endüstriyel boru- gelen talebin yıl sonuna kadar istikrarlı seyretmesini bekliyor. Şirket, Avrupa pazarındaki endüstriyel boru tüketiminin, devam eden ekonomik toparlanmayla daha da artmasını bekliyor. TMK, 2021 mali yılında AVFÖK’ünün, şirketin başlıca pazarlarında ve segmentlerinde ticari faaliyetlerin kademeli olarak toparlanmasının yanı sıra ChelPipe Group’un şirketin genel sonuçlarına katkısıyla desteklenerek önemli ölçüde artmasını bekliyor. Şirket ayrıca AVFÖK marjının bu yılın dördüncü çeyreğinde daha da artacağını tahmin ediyor.