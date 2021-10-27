TMK Türkmenistan elektrik santrali projesine geniş çaplı boru tedarik edecek

Çarşamba, 27 Ekim 2021 12:00:42 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, Türkmenistan’ın ulusal doğal gaz şirketi Türkmengaz’a, gaz türbinli elektrik santrali projesinde kullanılmak üzere 15.000 mt geniş çaplı yüksek mukavemetli dış yalıtım kaplamalı boru tedarik edeceğini açıkladı.

Borular, doğal gazın ülkedeki mevcut doğal gaz sahalarından Türkmenistan’ın doğu Lebap bölgesinde inşaatı devam eden Zerger gaz türbinli elektrik santraline taşınmasında kullanılacak.

2030 yılına kadar sürecek olan bu iş birliği, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz Sektörünün Geliştirilmesi Programının bir parçası ve program Rusya ile Türkmenistan arasındaki ikili ticareti artıracak.

TMK Satış Direktörü Denis Prikhodko, “Türkmengaz’a tedarik edilecek yüksek teknoloji ürünlere yönelik yeni anlaşma, Türkmenistan’ın enerji altyapısının gelişimini destekleyecek ve ihracat potansiyelini artıracak. Ürün tedarikini 2021 yılında tamamlanmayı planlıyoruz,” dedi.