﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TMK Türkmenistan elektrik santrali projesine geniş çaplı boru tedarik edecek

Çarşamba, 27 Ekim 2021 12:00:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK, Türkmenistan’ın ulusal doğal gaz şirketi Türkmengaz’a, gaz türbinli elektrik santrali projesinde kullanılmak üzere 15.000 mt geniş çaplı yüksek mukavemetli dış yalıtım kaplamalı boru tedarik edeceğini açıkladı.

Borular, doğal gazın ülkedeki mevcut doğal gaz sahalarından Türkmenistan’ın doğu Lebap bölgesinde inşaatı devam eden Zerger gaz türbinli elektrik santraline taşınmasında kullanılacak.

2030 yılına kadar sürecek olan bu iş birliği, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz Sektörünün Geliştirilmesi Programının bir parçası ve program Rusya ile Türkmenistan arasındaki ikili ticareti artıracak.

TMK Satış Direktörü Denis Prikhodko, “Türkmengaz’a tedarik edilecek yüksek teknoloji ürünlere yönelik yeni anlaşma, Türkmenistan’ın enerji altyapısının gelişimini destekleyecek ve ihracat potansiyelini artıracak. Ürün tedarikini 2021 yılında tamamlanmayı planlıyoruz,” dedi.


Etiketler: boru  TMK  BDT  borular  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Eki

Hoa Phat’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %60’dan fazla arttı
22 Eki

Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Eylül döneminde arttı
01 Eki

Severstal Peru’ya geniş çaplı boru tedarik etti
30 Eyl

TMK Sakhalin-2 projesi için boru tedarikini genişletecek
29 Eyl

ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı