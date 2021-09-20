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TMK, Sakhalin-2 projesi için hat borusu tedarik edecek

Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:37:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK, Rusya merkezli Sahalin Energy’nin Sakhalin-2 projesine hidrokarbon taşımacılığına yönelik petrol ve gaz boru hattı tedarik edeceğini açıkladı.

TMK’nın bağlı kuruluşu Volzhsky Pipe Plant tarafından üretilen borular, petrol ve gaz boru hatlarının kara ile su altı kısımlarında kullanılabilecek.

Şirket, bugüne kadar projeye hidrokarbon üretimi için 1.200 mt’dan fazla petrol ve gaz borusu tedarik etti. Sahalin-2 projesi için ilk teslimatlar 2017 yılının Mart ayında gerçekleşti.


Etiketler: TMK  boru  borular  BDT  Rusya  |  benzer haberler »


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