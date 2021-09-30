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TMK Sakhalin-2 projesi için boru tedarikini genişletecek

Perşembe, 30 Eylül 2021 14:32:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK, Rusya merkezli Sakhalin Energy ile boru ürünleri tedariki için uzun vadeli bir sözleşmeye ek anlaşma imzaladığını açıkladı.

Buna göre TMK, Sakhalin-2 projesi için tedarik ettiği yüksek teknolojili boru ürün yelpazesini genişletecek ve deniz üstü sahaların geliştirilmesinde kullanılan yerli ürünlerin payını artıracak. Anlaşma, Sakhalin-2 projesinde kullanılmak üzere onaylanmış yeni boyutlarda TMK UP birinci kalite dişli muhafaza borularını içeriyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, TMK, Sakhalin-2 projesine hidrokarbon taşımacılığına yönelik petrol ve gaz boru hattı tedarik edecek.


Etiketler: boru  Rusya  TMK  borular  BDT  |  benzer haberler »


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