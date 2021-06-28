TMK, PNTZ’de boru üretiminde kullanılan ısıl işlem ekipmanını yeniliyor

Pazartesi, 28 Haziran 2021 14:51:14 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, Pervouralsk Pipe Plant’te (PNTZ) ısıl işlem ekipmanını yenileyerek tesisin kaynak tüketimini azaltacağını ve yüksek teknolojili boru ürün portföyünü genişleteceğini açıkladı. Şirket, yenileme çalışmaları için 500 milyon RUB’dan (6,9 milyon $) fazla yatırım yapacak.

Yenileme çalışmalarının ilk aşamasında, boru çekme tesisindeki bir makara tabanlı fırın, tesisin Rus ve Avrupa kalite standartlarına göre gerekli mekanik özelliklere sahip yeni ürün çeşitleri üretmesine olanak tanıyacak şekilde yenilendi. Yeni ileri teknoloji, özellikle fırındaki alt sıcaklık sınırını 200 derece düşürmeye olanak sağladı. PNTZ, 2021 yılında boru çekme tesislerinde iki fırını daha yenilemeyi planlıyor.

TMK’da Yardımcı CEO, “Isıl işlem ekipmanının yenilenmesiyle PNTZ, doğal gaz tüketimini 1,5-2 kat azaltacak ve bu da tesisin çevresel performansını iyileştirirken önemli ekonomik faydalar sağlayacak. 60 milyon RUB değerindeki birinci aşamanın yıllık 47 milyon RUB tasarruf ve ek gelir sağlaması bekleniyor. 500 milyon RUB değerindeki yatırım programımızın tamamlanmasının ardından bu rakamlar önemli ölçüde artacak,” dedi.