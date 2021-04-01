TMK, AB’ye yeni yüksek teknolojili boru sevk etti

Perşembe, 01 Nisan 2021 13:51:14 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK, bağlı kuruluşu Pervouralsk Novotrubny Zavod’un (PNTZ) makine mühendisliği ve hidrolik için Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki müşterileri dahil olmak üzere AB’ye 30 mt yeni yüksek teknolojili boru sevk ettiğini açıkladı.

+/-0,08 mm’lik dış ve iç çaplar için minimum toleransa sahip yeni yüksek hassasiyetli boru çeşidi, yüksek yüzey kalitesine, geniş bir boyut yelpazesine, mekanik ve teknolojik özelliklere sahip. PNTZ, söz konusu ürünlerden yılda 200 mt’a kadar üretmeyi planlıyor.

TMK’nın Satış Müdürü Denis Prikhodko, “Uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz ürün tekliflerini sürekli genişletiyoruz. Yeni bir yüksek hassasiyetli boru çeşidinin geliştirilmesi, şirketin Avrupa’ya gerçekleştirdiği tedarikin genişlemesine olanak tanıyacak,” dedi.