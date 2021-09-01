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TMK 2023’ün sonuna kadar sera gazı salımını %8 azaltmak istiyor

Çarşamba, 01 Eylül 2021 13:51:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK, yeni çevre programı kapsamında 2,9 milyar RUB (39,62 milyon $) yatırımla 2023 yılının sonuna kadar sera gazı salımını %8 azaltma hedefini açıkladı.

Şirketin sera gazı salımını azaltma programı, ülkedeki başlıca üretim tesisleri olan Volzhsky, Seversky ve Sinarsky boru tesisleri ile Pervouralsk Pipe Plant, Chelyabinsk Pipe Plant, Orsky Machine Building Plant ve Taganrog Metallurgical Plant’i kapsayacak.

Yatırım, ekipmanların performansın iyileşmesini sağlayan gelişmiş ve düşük maliyetli sistemlerle değiştirilmesini içeriyor. Özellikle, yeni üretim birimlerinin kurulması ve mevcut üretim birimlerinin yenilenmesinin yanı sıra, tesisler en iyi otomatik endüstriyel aydınlatma, buhar ve ısı tedarik sistemleriyle donatılacak.


Etiketler: BDT  TMK  Rusya  |  benzer haberler »


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