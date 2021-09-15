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Třinecké Železárny metalürjik üretim teknolojisini yeniden yapılandırıyor, 6 No’lu yüksek fırın yenileme çalışmaları devam ediyor

Çarşamba, 15 Eylül 2021 11:29:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek çelik üreticisi Třinecké Železárny, metalürjik üretim teknolojisinin yeniden inşasına başladığını açıkladı. 6 No’lu yüksek fırının onarımı ve yeniden inşası devam ediyor. Yüksek fırın 19 Ekim tarihinde devreye alınarak pik demir üretmeye başlayacak.

Yeniden inşa ve onarımların toplam maliyeti 650 milyon CZK (30,29 milyon $). Yenileme çalışmalarının temel amacı, pik demir üretimini daha verimli hale getirmek ve yeni işleme ekipmanları kurarak çevresel etkiyi azaltmak.

Şirketin açıklamasına göre, 6 No’lu yüksek fırındaki son bakım çalışmaları 1999 yılında gerçekleşti. O zamandan bu yana, fırın 22 milyon mt’un üzerinde pik demir üretti. Fırın, her yıl bir milyon mt’dan fazla pik demir üretiyor ve bu ürün, daha fazla işlenmek üzere çelik tesisine ve ardından Třinecké Železárny’nin haddehanelerine gönderiliyor. Fırının günlük ortalama kapasitesi 3.000 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  pik demir  hammaddeler  Çek Cum.  üretim  yatırım  |  benzer haberler »


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