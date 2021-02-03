Třinecké Železárny 6 No’lu yüksek fırınını yenileyecek, karbon salımını azaltmak için yatırım yapacak

Çarşamba, 03 Şubat 2021 16:40:25 (GMT+3) | İstanbul

Çek çelik üreticisi Třinecké Železárny, karbon salımını azaltmak amacıyla toplam 600 milyon CZK (27,81 milyon $) yatırımla Třinec’teki 6 No’lu yüksek fırınında bakım çalışmaları yapacağını açıkladı. Bakım çalışmaları, Ağustos ayının ikinci yarısında başlayacak ve 70 gün sürecek.

Fırın haznesi de yenilenecek ve üç rüzgar ısıtıcısından sonuncusunun yenileme çalışmaları tamamlanarak enerji tasarrufu sağlanacak. Şirketin Yatırım Direktörü Radek Olszar, “Enerji tüketimini azaltmak, yeniden yapılanmanın başlıca hedeflerinden biri olan karbon salımını azaltacak. Yeni ekipmanlar pik demir üretiminde büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak,” dedi. Şirketin iki yüksek fırınının toplam pik demir üretme kapasitesi yıllık yaklaşık 3,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Třinecké Železárny bu yıl 1 No’lu kesintisiz döküm ünitesini de yenileyecek, böylece 600 mm çapında yuvarlak blum üretebilecek. Toplam yatırım 300 milyon CZK’yı (13,89 milyon $) aşmayacak.

Bu yatırım sayesinde, şirket her yıl milyonlarca ton karbon tasarrufu sağlayabilen yeni rüzgar santralleri için ek malzeme tedarik edebilecek.