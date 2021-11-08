TimkenSteel üçüncü çeyrekte 50,1 milyon $ net kâr açıkladı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 12:21:44 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel, net satış gelirlerinin, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 205,9 milyon $’a kıyasla 343,7 milyon $’a çıktığını ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 13,9 milyon $ net zarardan, 50,1 milyon $ net kâra dönüldüğünü duyurdu.

Şirketin net satış gelirleri, bu yılın ikinci çeyreğinde, 327,3 milyon $ ve net kârı ise 54 milyon $ olmuştu.

Yapılan basın açıklamasında, TimkenSteel’in net satış gelirlerinin, hammaddeye ödenen ekstraların ve baz fiyatların yükselmesine bağlı olarak ilk çeyreğe kıyasla %5 artış gösterdiği belirtildi. Hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstra, yüksek hurda ve alaşım fiyatları sonucunda %17 arttı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla, net satış gelirlerinin, çoğunlukla sanayi sektörü ve enerji sektörü talebinin iyileşmesi ve yüksek hurda ile alaşım fiyatları sonucu hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstranın artış göstermesi sonucunda %67 yükseldiği bildirildi.

Şirketin sevkiyat hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse değişim göstermeyerek 212.700 ton seviyesinde kaydedildi. Sanayi sektörü sevkiyatları 111.000 ton seviyesinde yer almaya devam ederken, enerji sektörü sevkiyatları %48 artışla 12.900 tona çıktı. 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla, otomotiv sektörü ve sanayi sektörü sevkiyatlarındaki büyük artışlar, toplam sevkiyat hacminin %38 artış göstermesine katkı sağladı.

Yıllık bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesi sonucunda şirketin haddeleme ve bitirme faaliyetlerindeki üretim maliyetleri üçüncü çeyrekte arttı. 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla, üretim maliyetleri çoğunlukla, eritme kapasitesinin artması ve maliyet azaltma hamleleri nedeniyle iyileşti.

TimkenSteel, sevkiyat hacminin dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyrekte kaydedilen sonuçlara kıyasla düşmesini bekliyor. Şirketin sipariş defteri, bu yılın geri kalanı için dolu olsa da Faircrest çelikhanesinde yakın zaman önce tamamlanan bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesine bağlı olarak eritme kapasitesinin düşmesinin, dördüncü çeyrekte, sevkiyatları olumsuz etkilemesi bekleniyor.