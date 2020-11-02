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TimkenSteel üçüncü çeyrekte 13,9 milyon $ net zarar açıkladı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 10:28:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

TimkenSteel 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 205,9 milyon $ net satış geliri ve 13,9 milyon $ net zarar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 274,2 milyon $ net satış üzerinden 17 milyon $ net zarar bildirmişti.

Şirketin net satış geliri, çoğunlukla yüksek otomobil talebi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %34 artış gösterdi. Söz konusu net satış geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla ise %25 düşüş kaydetti. Bu düşüş, çoğunlukla düşük sanayi ve enerji sektörü talebinin sonucu gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin sevkiyat hacmi, sanayi, enerji ve petrol ve doğal gaz borusu sektörlerine yapılan kütük sevkiyatlarındaki düşüşü dengeleyen yüksek otomobil sektörü sevkiyatlarının sonucunda, bir önceki çeyreğe kıyasla %42 artışla 154.300 mt oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla ise, şirketin sevkiyat hacmi, sanayi, enerji ve doğal gaz borusu sektörlerinden gelen kütük talebindeki düşüş nedeniyle %26 gerilemiş oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde imalat maliyetleri, yıllık bakım çalışmalası maliyetleri nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla daha yüksek oldu.

Şirketin geçici CEO’su ve Başkanı Terry L. Dunlap, “Üçüncü çeyrekte satışlarımız ve sevkiyatlarımız, otomobil sektöründen gelen talepteki artış sayesinde yükseldi. Yine de, diğer son kullanıcı pazarlardaki talebin, kısa vadede bizi zorlamaya devam edeceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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