TimkenSteel ikinci çeyrekte 54 milyon $ net kâr açıkladı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 10:52:52 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel, net satış gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 154 milyon $’a kıyasla 327,3 milyon $’a çıktığını ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 15,3 milyon $ net zarardan, 54 milyon $ net kâra dönüldüğünü duyurdu.

Şirketin net satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 273,6 milyon $ ve net kârı ise 9,8 milyon $ olmuştu.

Yapılan basın açıklamasında, TimkenSteel’in net satış gelirlerinin, sektör talebinin iyileşmesine ve hammaddeye ödenen ekstraların yükselmesine bağlı olarak ilk çeyreğe kıyasla %20 artış gösterdiği belirtildi. Hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstra, yüksek hurda ve alaşım fiyatları nedeniyle %39 arttı. Pandeminin olumsuz etkilediği geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla, net satış gelirlerinin, çoğunlukla otomotiv sektörü ve sanayi sektörü talebinin iyileşmesi ve yüksek hurda ile alaşım fiyatları sonucu hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstranın %117 artış göstermesi sonucunda %113 yükseldiği bildirildi.

Otomotiv sektöründe ortaya çıkan yarı iletken sıkıntısı nedeniyle sanayi sektörü ve enerji sektörü sevkiyatlarının yaklaşık 16.000 ton azalmasına rağmen şirketin sevkiyat hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla %11 artışla 214.200 ton seviyesinde kaydedildi. 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla, otomotiv sektörü ve sanayi sektörü sevkiyatlarındaki büyük artışlar, sevkiyat hacminin %97 artış göstermesine katkı sağladı.

TimkenSteel, son kullanıcı talebinin güçlü seyretmeye devam ettiği göz önüne alındığında, sevkiyat hacminin üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekte kaydedilen sonuçlara yakın olmasını bekliyor. Şirketin sipariş defteri, bu yılın geri kalanı için dolu olsa da yarı iletken sıkıntısı nedeniyle periyodik üretim kesintileri, üçüncü çeyreğe yönelik otomobil sevkiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, eritme kapasitesi kullanımının üçüncü çeyrekte %85’e veya üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.