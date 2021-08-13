ThyssenKrupp üçüncü çeyrekte net kâr elde etti, 2020-21 mali yılı için satış beklentisi yükseldi

Cuma, 13 Ağustos 2021 14:09:00 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi ThyssenKrupp, 2020-21 mali yılının 30 Haziran’da sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. ThysseKkrupp bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 678 milyon € net zarara kıyasla 125 milyon € net kâr açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %51 artışla 8,7 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, ThyssenKrupp’ın düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının 266 milyon € seviyesine yükseldiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte, şirketin çelik birimindeki sipariş alımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 milyar € artışla 2,5 milyar €’ya, satışları ise 1 milyar € artışla 2,4 milyar €’ya yükseldi. Artan satış fiyatlarıyla şirket, özellikle otomotiv ve bileşen tedarik sektörlerinde güçlü bir şekilde büyüdü. Hammadde maliyetlerindeki güçlü artışa ve geçici üretim kısıtlamalarına rağmen, çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı önemli ölçüde artarak 19 milyon €’ya ulaştı. Bu iyileşme, artan kapasite kullanımının olumlu etkileri, devam eden yeniden yapılandırma programının başarısı ve Çelik Stratejisi 20-30’a bağlı olarak uygulanan performans önlemleri sayesinde gerçekleşti.

Mevcut mali yılın dördüncü çeyreği için şirket, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma ve birimlerindeki yapısal iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyor. 2020-21 mali yıllının tamamında şirketin kârının yükselmesi ve satışlarının artması, ancak pandemiden önce kaydedilen seviyenin altında kalması bekleniyor.