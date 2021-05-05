Thyssenkrupp Steel uluslararası hidrojen tedarik zincirleri kurmak için iş birliği yapacak

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 13:54:23 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, bir diğer Alman çelik üreticisi HKM ve Hollanda’da bulunan Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı ile uluslararası hidrojen tedarik zincirleri kurmanın yollarını araştıracağını açıkladı.

Karbon salımını azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine geçme hedefleri doğrultusunda, thyssenkrupp Steel ve HKM, kömürsüz çelik üretmek için bol miktarda hidrojene ihtiyaç duyacak. Ortaklar, Rotterdam üzerinden hidrojen ithalatı gerçekleştirme fırsatlarının yanı sıra Rotterdam ile thyssenkrupp Steel ve HKM’nin Duisburg’daki çelik tesisleri arasında olabilecek bir boru hattı koridorunu araştıracak.

Şirketin açıklamasına göre, Rotterdam Limanı ile Duisburg arasındaki iş birliği, Avrupa’da enerji dönüşümüne yönelik tedarik zincirleri kurmak için bir öncü olabilir.