﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp Steel uluslararası hidrojen tedarik zincirleri kurmak için iş birliği yapacak

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 13:54:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, bir diğer Alman çelik üreticisi HKM ve Hollanda’da bulunan Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı ile uluslararası hidrojen tedarik zincirleri kurmanın yollarını araştıracağını açıkladı.

Karbon salımını azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine geçme hedefleri doğrultusunda, thyssenkrupp Steel ve HKM, kömürsüz çelik üretmek için bol miktarda hidrojene ihtiyaç duyacak. Ortaklar, Rotterdam üzerinden hidrojen ithalatı gerçekleştirme fırsatlarının yanı sıra Rotterdam ile thyssenkrupp Steel ve HKM’nin Duisburg’daki çelik tesisleri arasında olabilecek bir boru hattı koridorunu araştıracak.

Şirketin açıklamasına göre, Rotterdam Limanı ile Duisburg arasındaki iş birliği, Avrupa’da enerji dönüşümüne yönelik tedarik zincirleri kurmak için bir öncü olabilir.


Etiketler: Avrupa Birliği  Almanya  çelik üretimi  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Nis

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri birinci çeyrekte arttı
29  Nis

Almanya’nın demir cevheri ithalat fiyatları Mart ayında aylık %6,9 arttı
28  Nis

Salzgitter 2021 yılı için kârlılık beklentisini yükselen çelik fiyatları nedeniyle artırdı
27  Nis

Almanya’nın ham çelik üretimi birinci çeyrekte %3,2 arttı
15  Nis

Liberty Ostrava birinci çeyrekte üretim rekoru kırdı