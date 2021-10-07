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Thyssenkrupp düşük karbon yoğunluğuna sahip ilk çeliği tedarik etti

Perşembe, 07 Ekim 2021 13:53:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, yeni bluemint® Steel markası altındaki düşük karbon yoğunluğuna sahip çeliği piyasaya sunduğunu açıkladı. Bluemint® Steel’in yassı mamul ürünlerinin ilk tedariki, Alman premium banyo üreticisi Kaldewei’ye gerçekleştirildi.

Yüksek fırınlarda karbon salımını azaltma, bu sayede elde edilen tasarrufların belirli bir ürün miktarına aktarılmasını sağlıyor. Üretilen ton çelik başına karbon salımı yoğunluğu %70 oranında azaltılıyor.

Şirket, şu anda tedarik ettiği çeliğin thyssenkrupp Steel’deki kapsamlı dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. İklim nötrlüğüne dönüşüm için geleneksel yüksek fırınlar, hidrojen yakıtlı doğrudan indirgeme tesisleri ile değiştirilecek. İlk büyük ölçekli tesisin 2025 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  ThyssenKrupp  Almanya  |  benzer haberler »


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