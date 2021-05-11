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Thyssenkrupp 2020-21 mali yılı için gelir ve satış beklentisini yükseltti

Salı, 11 Mayıs 2021 11:34:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 2020-21 mali yılının 31 Mart’ta sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Thyssenkrupp bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 948 milyon € net zarara kıyasla 211 milyon € net zarar açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 8,2 milyar €’ya kıyasla 8,6 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, thyssenkrupp’un düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının ise bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilene kıyasla önemli ölçüde artarak 220 milyon € seviyesine yükseldiği belirtildi.

Thyssenkrupp’un CEO’su Martina Merz, “Birçok pazarımızdaki toparlanma bize yardımcı olurken, performansımız planlanan etkiyi gösterdi,” dedi.

Yapısal olarak zorlu bir pazar ortamında, ikinci çeyrekte, şirketin çelik birimindeki sipariş alımı ve satışları önceki yıla göre sırasıyla %13 ve %8 arttı. Otomotiv sektöründeki toparlanma ve stok alımlarıyla güçlenen talebin sonucunda şirketin faaliyetleri iyileşmeye devam etti. Çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı, artan kapasite kullanımı, uygulanan performans önlemleri ve devam eden yeniden yapılandırmanın etkileri nedeniyle önemli ölçüde artarak 47 milyon €’ya yükseldi.

Yılın ilk yarısında kaydedilen iyi performans göz önüne alındığında, şirket 2020-21 mali yılı için gelir ve satış tahminini yükseltti. Thyssenkrupp, ekonomik toparlanmanın devam etmesini bekliyor. Şirkete göre, Corona virüsü salgınının çözümüne yönelik ilerlemelere bağlı olarak, satışların artması, ancak pandemiden önce kaydedilen seviyenin altında kalması bekleniyor.


Etiketler: Almanya  mali sonuçlar  Avrupa Birliği  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


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