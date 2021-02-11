Thyssenkrupp 2020-21 mali yılı için gelir beklentisini yükseltti

Perşembe, 11 Şubat 2021 14:37:39 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 2020-21 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. thyssenkrupp bir önceki mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 372 milyon € net zarara kıyasla 145 milyon € net zarar açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,6 milyar €’ya kıyasla 9,3 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, thyssenkrupp’un düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının ise bir önceki mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilene kıyasla önemli ölçüde artarak 78 milyon € seviyesine yükseldiği belirtildi.

thyssenkrupp’un CEO’su Martina Merz, “Piyasada süregelen belirsiz koşullarda iyi bir ilk çeyrek performansı gösterdik. Ekonomik iyileşme sinyalleri görüyoruz ve performans iyileştirmeye yönelik önlemlerimiz meyvelerini vermeye başlıyor,” dedi.

Yapısal olarak son derece zorlu bir pazar ortamında, ilk çeyrekte, şirketin çelik birimindeki sipariş alımı ve satışları önceki yıla göre sırasıyla %17 ve %7 arttı. 2020 yılının bahar ve yaz mevsimlerinde talebin salgından dolayı düşmesinin ardından çelik birimi yeniden toparlanıyor. Kapasite kullanımının artması ve işten çıkarmalar ile uygulanan performans önlemleriyle devam eden yeniden yapılandırmanın ilk etkilerinin sonucunda, çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kâr önemli ölçüde artarak 20 milyon €’ya yükseldi.

İlk çeyrekte kaydedilen iyi performans göz önüne alındığında, şirket 2020-21 mali yılı için gelir tahminini yükseltti. Şirkete göre, Corona virüsü salgınının çözümüne yönelik ilerlemelere bağlı olarak, satışlar artacak, ancak pandemiden önce kaydedilen seviyenin çok altında kalacak.