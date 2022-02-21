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Ternium galvanizleme ve asitleme birimleri inşa etmek amacıyla Meksika’da 1 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 21 Şubat 2022 10:02:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium CEO’su Maximo Vedoya Meksika’nın kuzeyinde yer alan Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 1 milyar $ yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

Vedoya, “Sıcak haddehanemizde her ürünü üretebiliyoruz. Ancak piyasanın soğuk haddelenmiş, asitlenmiş veya galvanizlenmiş gibi katma değeri yüksek ürünlere de ihtiyacı var,” şeklinde konuştu.

Pesqueria tesisinde galvanizleme, ikinci bir soğuk haddeleme ve bitirme birimleri inşa edileceği de öğrenildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  yatırım  Meksika  çelik üretimi  Ternium México  |  benzer haberler »

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