Ternium çevre projelerine 500 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 11 Mart 2021 11:00:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, çevre projelerine ve bölge genelindeki tesislerine yönelik teknolojilere 500 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Ternium, başta Arjantin, Brezilya ve Meksika’daki tesislerine yatırım yapacağını söyledi. Şirket, çevre projelerine ilk olarak 260 milyon $ yatırım yapmayı hedeflediğini, ancak daha sonra yatırım planını 500 milyon $’a çıkardığını belirtti.

Ternium, Meksika’daki Nuevo León, Arjantin’deki San Nicolás de los Arroyos ve Brezilya’daki Santa Cruz tesislerine çoğunlukla karbon salımını azaltmaya yönelik yatırım yapacağını söyledi. Diğer projelerin yanı sıra, söz konusu yatırımlar, Brezilya’da bulunan sinterleme tesisindeki partikül filtrelemek ve toplamak için bir filtre ünitesini de içeriyor.