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Ternium Brezilyalı çelik üreticisine 91 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 25 Mart 2021 10:14:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika piyasası odaklı çelik üreticisi Ternium, çevresel projelerle ilgili 500 milyon $’lık yatırım planı kapsamında Brezilya’daki Santa Cruz çelik tesisine 91 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Ternium, slab üreticisi Ternium Brazil’in sahip olduğu Santa Cruz tesisinde çelik faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Şirket, Santa Cruz tesisindeki sinterleme faaliyetlerinde partiküllerin temizlenmesi için bir filtreleme sistemi kurmayı planlıyor.

Ternium, Latin Amerika’daki çelik tesislerinin her birine ayrı ayrı ne kadar yatırım yapacağını ise açıkladı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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