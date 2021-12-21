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Ternium Brazil çelik üretiminde hurda kullanımını artırmak amacıyla 17,5 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 21 Aralık 2021 11:25:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Ternium Brazil, çelik üretiminde hurda kullanımını artırmak amacıyla 100 milyon BRL (17,5 milyon $) yatırım yapacak.

Ternium Brazil, söz konusu yatırımın, üretim faaliyetlerini artırmak ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla 2030 yılına kadar 700 milyon BRL’den (122,9 milyon $) fazla harcama yapma planına dahil olduğunu belirtti.

Yatırımla birlikte Santa Cruz sahasının genişletilmesi ve faaliyet verimliliğinin artırılması için vinç kurulumu amaçlanıyor. Çalışmaların, 2023 yılında tamamlanmasını planlayan şirket, çelik üretiminde hurda kullanımının %80 artmasını bekliyor.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  yatırım  |  benzer haberler »


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