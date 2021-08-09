Ternium Arjantin biriminin üçüncü çeyrekte yatay seyretmesini, Brezilya’daki slab faaliyetlerinin ise zayıflamasını bekliyor

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:46:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Arjantin ve Brezilya birimlerine yönelik üçüncü çeyrek beklentilerini açıkladı.

Şirket, Ternium Argentina’nın çelik satış hacimlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde, “inşaat malzemelerine yönelik sürdürülebilir yerel talebin ve otomotiv ile tarım sektörleri dahil olmak üzere bazı sanayi sektörlerinde faaliyetlerin yükselmesinin” desteğiyle çeyreklik bazda “yatay” seyretmesini beklediğini belirtti.

Brezilya’daki slab biriminden sorumlu Ternium Brazil’in faaliyetlerinin ise düşmesi bekleniyor.

Ternium tarafından yapılan açıklamada, “Ternium olarak, Rio de Janeiro’da bulunan slab tesisimizden şirket dışına yapılan sevkiyatların, söz konusu tesisin, şirketimizin bünyesinde bulunan diğer tesislerle olan entegrasyonunun artması nedeniyle üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla düşüş göstermesini bekliyoruz,” sözlerine yer verildi.