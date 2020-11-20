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Ternium Argentina üçüncü çeyrekte net kârını neredeyse ikiye katladı

Cuma, 20 Kasım 2020 10:54:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Eski adıyla Ternium Siderar olarak bilinen Arjantin merkezli çelik üreticisi Ternium Argentina, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 2,70 milyar ARS (33,6 milyon $) net kâra kıyasla %99,4 artışla 5,38 milyar ARS (67,7 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin net gelirleri yıllık %44,1 artışla 37,9 milyar ARS (472,3 milyon $) olurken, aynı dönemde şirketin çelik satış hacmi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 511.500 mt ve bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 405.200 mt’a göre 608.400 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, toplam 608.400 mt seviyesindeki çelik satış hacminin 512.800 mt’unun yerel piyasaya, kalan 95.600 mt’unun da dış piyasalara satıldığını belirtti.

1$ = 80,2 ARS (19 Kasım)


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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