Ternium Argentina 55,3 milyon $ değerinde tedarik anlaşması imzaladı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 12:01:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Arjantin merkezli bağlı kuruluşu Ternium Argentina’nın 55,3 milyon $ değerinde tedarik anlaşmaları imzaladığını belirtti.

Ternium Argentina ayrıca doğal gaz tedariki için de çeşitli anlaşmalar yaptı. Şirketin, Ternium’a bağlı Tecpetrol şirketine bu yılın Nisan ayında 8,1 milyon $ ödeme yapması bekleniyor.

Ternium, “Buna ek olarak, Ternium Argentina, Transportadora de Gas del Norte S.A. ve Energy Consulting Services S.A. şirketleriyle doğal gaz tedariki için 2028 yılının Nisan ayına kadar toplam 28,5 milyon $ ödemeli anlaşmalar imzaladı,” ifadelerini kullandı.

Ternium, Air Liquide Argentina SA şirketiyle ise oksijen, nitrojen ve argon tedariki için 18,7 milyon $ değerinde başka bir anlaşma yaptı. Söz konusu tedarik 2034 yılına kadar sürecek.

Ternium ayrıca, Arjantin’in ekonomik ortamını “karışık ve istikrarsız” olarak değerlendirdi.

Ternium, “Arjantin ekonomisinin 2019 yılının sonunda yaşadığı gerileme ve 2020 yılının Mart ayında çıkan Covid-19 salgınının yarattığı etki, ülkenin ekonomik hareketliliğini ve makroekonomik değişkenlerini önemli oranda etkiledi,” ifadelerini kullandı.