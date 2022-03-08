Tenova ve Salzgitter karbon salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 08 Mart 2022 14:52:15 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group ile SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının gerçekleştirilmesi için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. SALCOS®’un ilk etabının inşaat çalışmalarının bu yılın yaz aylarında başlaması planlanıyor.

Salzgitter gelecekte gerçekleştirilecek doğrudan indirgenmiş sünger demir üretimi için Tenova’dan yıllık 2,1 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir tesisi sipariş etmeyi planlıyor. Tesis Tenova ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen Energiron® teknolojini kullanacak.

SALCOS® 2025 yılına kadar çelik üretiminde karbon salımını hidrojen kullanımıyla önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış bir program. Sonuç olarak süreç zincirindeki karbon salımı %95’ten fazla azaltılabilir ve tam olarak uygulandığında Almanya’nın toplam karbon salımı %1 düşürülebilir.