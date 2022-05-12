Tenova, Tenaris’e vasıflı çelik üretimi için iki fırın tedarik edecek

Perşembe, 12 Mayıs 2022 16:26:19 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli Tenova, küresel çelik boru üreticisi Tenaris’in İtalya’daki Dalmine tesisine vasıflı çelik çubuk üretimi için pota fırını ve tav fırını tedarik edecek.

Tenaris’in vasıflı çelik üretimine yapacağı yeni yatırım kapsamında pota fırını sıvı çeliğin ikincil işlenmesinde kullanılacak, tav fırını ise 12 metre uzunluğundaki büyük çubuklar için tasarlandı.

Bu yatırımla birlikte Dalmine karbon dioksit ve hidrojen sülfit içeren ortamlarda korozyona dayanıklı yüksek kalite vasıflı çelik üretimi yapacak. Vasıflı çelik ürünler jeotermal kuyular gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılacak. Yeni ekipmanlar 2022 yılının ilk yarısında üretime başlayacak.