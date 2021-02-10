Tenova, NLMK Verona’ya yeni bir vakumlu oksijende karbonsuzlaştırma tesisi tedarik edecek

Çarşamba, 10 Şubat 2021 16:32:28 (GMT+3) | Brescia

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova, ülkedeki çelik üreticisi NLMK Verona’ya anahtar teslim, 70t vakumlu oksijende karbonsuzlaştırma tesisi sağlayacağını belirtti.

Sipariş 2020 yılının sonunda erilmişti ve cüruf alma ile yardımcı ekipmanları içeriyor. Bu anlaşma mühendislik, tedarik, tüm ekipmanların inşası, faaliyete geçirme ve deneme aşamalarını içeriyor.

Yeni tesis NLMK Verona’nın elektrik ark ocağı, iki pota ocağı, bir sürekli döküm tesisi ve ingot döküm hattını içeren üretim ağını genişleyecek.

Tenova’ya göre yüksek kalite çelik ürünlere olan talepteki artış üretim sürecinde vakumlu oksijende karbonsuzlaştırmayı zorunlu hale getirdi. Yeni tesis sayesinde üretimde hidrojen, oksijen ve /veya karbonun yeri azalırken, nihai mamullerin kalitesi artacak ve NLMK’nın yüksek kalite çelik ürün gamını artırmasına katkı sağlayacak.