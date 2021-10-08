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Tenova, Jindal United Steel’e yeni yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

Cuma, 08 Ekim 2021 11:39:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova, Hindistan merkezli paslanmaz çelik üreticisi Jindal United Steel Limited’e (JUSL) yeni bir yürüyen tabanlı fırın tedarik edeceğini açıkladı.

JUSL’in çeşitli üretim ihtiyaçlarını karşılamak için paslanmaz çelik ürünlerin yanı sıra karbon ve düşük karbonlu çelik, östenitik ve ferrit gruplarını üretmek üzere tasarlanan bu fırın, ürünler için optimum termal kalitesi, maksimum verimlilik, yüksek performans ve bakım kolaylığı sağlıyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  paslanmaz  paslanmaz  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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