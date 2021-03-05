Tenaris’in Güney Amerika’daki boru biriminin gelirleri 2020’de düştü

Cuma, 05 Mart 2021 10:55:29 (GMT+3) | Sao Paulo

2020 yılında, çelik boru üreticisi Tenaris’in Güney Amerika’daki boru biriminin net geliri yıllık %47 düştü. Şirket, 2020 yılının tamamında söz konusu birimin gelirlerinin, 2019 yılında kaydedilen 1,24 milyar $’a kıyasla 660 milyon $ olduğunu açıkladı.

Tenaris bu düşüşü, Covid-19 salgını dolayısıyla çelik boru satış hacminde görülen düşüşe ve Brezilya hariç bölgedeki fiyatların azalmasına bağladı. Brezilya’da deniz sondajı faaliyetleri devam ediyor.

Tenaris, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Güney Amerika’daki boru biriminin gelirlerinin, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 265 milyon $’a göre düşerek 160 milyon $ değerinde yer aldığını belirtti.