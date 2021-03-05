﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenaris’in Güney Amerika’daki boru biriminin gelirleri 2020’de düştü

Cuma, 05 Mart 2021 10:55:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

2020 yılında, çelik boru üreticisi Tenaris’in Güney Amerika’daki boru biriminin net geliri yıllık %47 düştü. Şirket, 2020 yılının tamamında söz konusu birimin gelirlerinin, 2019 yılında kaydedilen 1,24 milyar $’a kıyasla 660 milyon $ olduğunu açıkladı.

Tenaris bu düşüşü, Covid-19 salgını dolayısıyla çelik boru satış hacminde görülen düşüşe ve Brezilya hariç bölgedeki fiyatların azalmasına bağladı. Brezilya’da deniz sondajı faaliyetleri devam ediyor.

Tenaris, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Güney Amerika’daki boru biriminin gelirlerinin, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 265 milyon $’a göre düşerek 160 milyon $ değerinde yer aldığını belirtti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Tenaris Group  borular  boru  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Mar

Brezilyalı Ferbasa 2020’nin dördüncü çeyreğinde net kâr kaydetti
03  Mar

Anglo American 2020’de Minas-Rio tesisinin AVFÖK’ünde artış kaydetti
01  Mar

Vale 2020’nin dördüncü çeyreğinde net kâr kaydetti
15  Şub

Brezilyalı Usiminas’ın kârı dördüncü çeyrekte yükseldi
12  Şub

ArcelorMittal Brazil’in faaliyet geliri 2020 yılının son çeyreğinde arttı