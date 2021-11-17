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Tenaris’in Güney Amerika biriminin satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:35:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Çelik boru üreticisi Tenaris’in Güney Amerika biriminin satış gelirlerinin, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %140 artışla 314 milyon $ seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Yapılan basın açıklamasında, Güney Amerika biriminin satışlarının, özellikle Arjantin, Kolombiya ve Guyana’da yapılan OCTG boru satışlarında kaydedilen artışa bağlı olarak yükseldiği belirtildi.

Güney Amerika’da sondaj faaliyetlerinin bu yıl toparlanma gösterdiğini dile getiren Tenaris, ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Meksika, Arjantin ve Rusya’dan ithal OCTG boruya yönelik inceleme başlatma kararını da eleştirdi.

Şirket, “ABD’deki üretimimizi tamamlamak amacıyla Arjantin ve Meksika’dan OCTG boru ithal ediyoruz. Tenaris olarak, inceleme başlatılması ve antidamping vergisi uygulanması için yapılan başvurunun haksız olduğunu düşünüyoruz,” sözlerine yer verdi.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  mali sonuçlar  Tenaris Group  borular  boru  |  benzer haberler »


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