Tenaris Petrobras’a boru tedariki yapacak

Cuma, 08 Temmuz 2022 09:24:26 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik boru üreticisi Tenaris, Brezilya devletine ait petrol ve enerji üreticisi Petrobras ile Buzios derin deniz projesine ürün tedarik etmek için 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme dahilinde toplam 100.000 mt yüksek kalite dikişsiz ve kaynaksız muhafaza borusu tedarik edilecek.

Boruların üretiminin Tenaris’in Brezilya, Meksika ve İtalya’daki tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Santos Havzası’nda bulunan Buzios projesi dünyadaki en büyük derin deniz petrol ve gaz sahaları arasında yer alıyor. Projedeki üretimin 2030 yılına kadar günde 700.000 varilden 2 milyon varile ulaşması bekleniyor. Bu da Brezilya’nın bugünkü toplam üretiminin %70’ine karşılık geliyor.