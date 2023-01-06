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Techint’in Arjantin doğal gaz boru hattı projesi lojistik ve mali sıkıntılarla karşı karşıya

Cuma, 06 Ocak 2023 10:23:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Uluslararası çelik ve boru üreticisi Techint’in Arjantin’de döşeme çalışmalarına başladığı Vaca Muerta doğal gaz boru hattının rezervlerinin yer aldığı Anelo’da nüfusun geçtiğimiz beş yıllık süre içerisinde beş katına çıkması nedeniyle lojistik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberler, %100 seviyesinde gezinen yüksek enflasyon oranının ve döviz sıkıntısının proje için ilave sorunlar teşkil ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu boru hattının inşasında Brezilyalı çelik üreticisi Usiminas’ın tedarik ettiği levhanın kullanıldığı düşünüldüğünde Brezilya Kalkınma Bankası BNDES’in 689 milyon $’lık krediye onay vereceği düşünülüyordu. Ancak bankanın diğer Latin Amerika ülkelerine geçmişte verdiği benzer krediler ödenmediği için Brezilyalı politikacılar krediye karşı çıkıyor.

Patagonya’da yer alan Vaca Muerta rezervleri, kaya gazı rezervi açısından dünyanın en büyük ikinci ve kaya petrolü açısından dünyanın en büyük dördüncü rezervi olarak biliniyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

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