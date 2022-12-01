﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Techint Arjantin doğal gaz boru hattının döşeme çalışmalarına başlıyor

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:29:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Uluslararası çelik ve boru üreticisi Techint, Arjantin’deki Vaca Muerta doğal gaz boru hattının döşeme çalışmalarına bu ay başlayacak.

Yer altına döşenecek 440 kilometre uzunluğundaki boru hattı sayesinde doğal gaz sahası Buones Aires’e bağlanacak.

Projenin toplam maliyetinin 1,8 milyar $ olduğu tahmin ediliyor. İthalatın yerel üretimle ikame edilmesine bağlı olarak yıllık 3,6 milyar $’a varan tasarruf sağlanması bekleniyor.

Ayrıca çalışmaların önümüzdeki yılın Haziran ayında tamamlanması da bekleniyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Ekim döneminde %28,1 arttı

21 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ekim ayında son 10 yılın en yüksek seviyesinde

21 Kas | Çelik Haberler

Outokumpu paslanmaz çelik üretimine odaklanmak için Arjantin’de bulunan bağlı kuruluşunu satacak

16 Kas | Çelik Haberler

Çoğu Latin Amerika ülkesinde çelik tüketimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda düştü

16 Kas | Çelik Haberler

Gerdau Arjantin tesisine 10 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

26 Eki | Çelik Haberler

Ternium başkanı: Arjantin iktisadi kalkınmayı olumsuz etkileyen bir açmazda

24 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Eylül ayında azaldı

19 Eki | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Arjantin’deki Fenix doğal gaz hattına boru tedarik edecek

27 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Ağustos ayında düştü

20 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Acindar ve PCR rüzgar çiftliği projesine yaptıkları yatırımları artırıyor

16 Eyl | Çelik Haberler