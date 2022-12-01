Techint Arjantin doğal gaz boru hattının döşeme çalışmalarına başlıyor

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:29:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Uluslararası çelik ve boru üreticisi Techint, Arjantin’deki Vaca Muerta doğal gaz boru hattının döşeme çalışmalarına bu ay başlayacak.

Yer altına döşenecek 440 kilometre uzunluğundaki boru hattı sayesinde doğal gaz sahası Buones Aires’e bağlanacak.

Projenin toplam maliyetinin 1,8 milyar $ olduğu tahmin ediliyor. İthalatın yerel üretimle ikame edilmesine bağlı olarak yıllık 3,6 milyar $’a varan tasarruf sağlanması bekleniyor.

Ayrıca çalışmaların önümüzdeki yılın Haziran ayında tamamlanması da bekleniyor.