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TÇÜD: Yüksek enerji maliyetleri Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü azalttı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 14:40:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Eylül ayında yıllık %19 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %9,3 düşüşle 27,3 milyon mt oldu.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %5,2 düşüşle 24,1 milyon mt olurken, yalnızca Eylül ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %3,2 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %31,2 düşüşle 1,4 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %42,1 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında ihracat yıllık %15 düşüşle 12,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %0,2 artışla 11,7 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Eylül ayında yıllık %0,8 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %6,5 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ise ithalat yıllık %5 düşüşle 11,3 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %17,6 artışla 12,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %110,8 seviyesinden %94,5 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, elektrik ve doğal gazın maliyet içindeki payının %8’den %30’a yükselmesi, Türkiye çelik sektörünün iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünün önemli ölçüde gerilemesine sebep oldu. Bu da tesislerdeki vardiya sayılarının düşmesi ve bazı tesislerin üretimi durdurmasıyla sonuçlandı. Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün azalması, ihracat rakamlarına da yansıdı. TÇÜD, kapasite kullanım oranının %75’ten %60’lara gerilemesine yol açan bu gelişmelerin bu yılın son çeyreğinde üretimin azalmaya devam etmesi olasılığını güçlendirdiğini ifade etti. Bu kapsamda Türkiye çelik sektöründe kaydedilen olumsuz gidişatın sona ermesi için çok yönlü adımlar atılması ve sanayi sektörlerine farklı doğal gaz tarifesi uygulanmasına son verilmesi gerektiği ifade edildi.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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