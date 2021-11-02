TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 02 Kasım 2021 10:41:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Eylül ayında yıllık %2,4 artışla 3,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %15 artışla 29,8 milyon mt oldu.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %14,6 artışla 25 milyon mt olurken, yalnızca Eylül ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %24 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %53 artışla 2,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %186 artışla 2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ihracat yıllık %25,1 artışla 14,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %95,7 artışla 11,7 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Eylül ayında yıllık %3,1 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %75,5 artışla 1,2 milyar $ oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise ithalat %26,5 artışla 11,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %88 artışla 10,5 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, Dahilde işleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın toplam ithalattaki payının %67’ye yükselmesi Türkiye’nin çelik üretimi üzerinde baskı oluşturdu. Eylül ayında ülkenin nihai mamul tüketiminin %24,1, ithalatın ise %3,1 oranında düşüş göstermesi Türkiye çelik sektörünü baskı altına alarak, üreticileri ihracat pazarlarına daha fazla yönelmek zorunda bıraktı. TÇÜD’e göre, kredi faiz oranlarındaki düşüş, inşaat sektöründen gelen çelik talebini artıracak ve yılın geri kalanında ihracat baskısının hafifletilmesine katkı sağlayacak.