TÇÜD: Türkiye’nin çelik üretimi ve tüketimindeki performansı ümit verici

Pazartesi, 02 Kasım 2020 12:40:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Eylül ayında yıllık %18 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde %6,9 artan ham çelik üretimi, pandemi nedeniyle ikinci çeyrekte %16,8 geriledi. Haziran ayında üretimde artış eğilimi görüldü ve ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %16,6 arttı. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi %2,6 artarak 25,9 milyon mt oldu.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %14,9 artışla 21,9 milyon mt olurken, Eylül ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %27,7 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde %42,7 oranında artan ve ikinci çeyrekte %16,9 oranında azalan çelik tüketimi, üçüncü çeyrekte %25,2 artış gösterdi.

Eylül ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %0,8 artışla 1,9 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %3,9 düşüşle 1,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ihracat yıllık %9,1 düşüşle 15 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %14,7 düşüşle 10,4 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Eylül ayında yıllık %10,1 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %3 düşüşle 881 milyon $ oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise ithalat %8,9 artışla 10 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %4,9 düşüşle 7,2 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, Haziran ayından itibaren artış eğilimine giren Türkiye’nin ham çelik üretimi, Eylül ayında da artış trendini korudu. Kapasite kullanım oranı Eylül ayında %78,2 olurken, Ocak-Eylül döneminde %69,8 seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında kaydedilen üretimiyle Türkiye, Almanya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 7. sıraya yükseldi ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştı. Koruma önlemleri nedeniyle Türkiye’nin ihracatı %10 düştü ancak ithalatta artış kaydedildi. Türkiye’nin AB’ye yönelik çelik ürünleri ihracatı, yoğun koruma önlemleri sebebiyle, 2019 yılında %19,4 oranında ve 2020 yılının ilk dokuz ayında %24,9 oranında gerileme gösterirken, ithalatı 2019 yılında %4, 2020 yılının ilk dokuz ayında ise %0,8 oranında artış gösterdi. Türkiye’nin çelik tüketimi ve üretiminde gösterdiği performans ümit verici bir gösterge niteliği taşıyor. TÇÜD, bu göstergenin önümüzdeki aylarda daha da iyileştirilebilmesi için başta DİR olmak üzere ithalatı teşvik eden mekanizmaların gözden geçirilmesine, ABD ve AB’de ihracatı zorlaştıran korumacı uygulamaların kaldırılması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.