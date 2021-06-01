TÇÜD: Nisan ayında Türkiye çelik satışlarında ağırlığı iç piyasaya verdi

Salı, 01 Haziran 2021 12:11:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Nisan ayında yıllık %46,6 artışla 3,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk dört ayında ülke yıllık %16,9 artışla 13,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Nisan ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %111,5 artışla 3 milyon mt olurken, yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin nihai mamul tüketimi yıllık %30,8 artışla 12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %35,4 artışla 1,6 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %91,4 artışla 1,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %10,1 artışla 5,8 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %43,3 artışla 3,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı, bu yıl Nisan ayında yıllık %200,8 artışla 1,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %234,6 artışla 1,3 milyar $ oldu. Yılın ilk dört ayında ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %40,5 artışla 5,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %73 artışla 4,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %112 seviyesinden %92,9 seviyesine düştü.

TÇÜD’e göre, Türkiye’nin çelik üretimi ve ihracatındaki artış oranları göz önüne alındığında ağırlığın iç piyasaya verildiği görülüyor. Geçen yıl Nisan ayında tüketimin %43,9 gerilemesinin ardından, ertelenmiş ihtiyaçlar ve fiyatlardaki belirsizliğin etkisiyle stok alımlara gidilmesi tüketimin %111,5 artmasına neden oldu ve bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntıyla karşılaşılması ithalatta olağanüstü artışa yol açtı. Bu artışın, kısmen yumuşayarak, bu yılın Mayıs ayında da devam etmesi ve Haziran ayından itibaren piyasalarda makul dengelerin oluşması bekleniyor. TÇÜD’e göre, söz konusu dengelerin daha hızlı oluşturulması için, Türkiye çelik sektörünün kapasite artırımına yönelik çalışmaların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve sektörün tekrar net ihracatçı pozisyonuna geçmesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor.