TÇÜD: Kapasite kullanım oranları ve ihracattaki gerileme 2023’e ilişkin beklentileri olumsuz etkiledi

Pazartesi, 02 Ocak 2023 17:36:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl Kasım ayında küresel çelik talebinin daralması ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık %30,7 düşüşle 2,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %12,3 düşüşle 32,5 milyon mt oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %4,3 düşüşle 29,5 milyon mt olurken, yalnızca Kasım ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %17,1 düşüşle 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %40,4 düşüşle 885.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %46,5 düşüşle 771 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 11 ayında ihracat yıllık %19,9 düşüşle 14,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %10,4 düşüşle 13,3 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıllık %7,5 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %24,5 düşüşle 1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ise ithalat yıllık %4 düşüşle 13,6 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %10,8 artışla 14,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %114 seviyesinden %92 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, Türkiye çelik sektörünün kapasite kullanım oranı Kasım ayında %51’e, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %74,8’e kıyasla %63,3’e geriledi. 2022 yılının sonunda sanayi abone grubu için elektrik fiyatlarına yapılan %16 oranındaki indirimi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren TÇÜD, kapasite kullanım oranları ve ihracattaki gerilemenin yanı sıra, tüketimin yerel tedarikle karşılanması ile sübvansiyonlu ve dampingli ithalatın engellenmesi için bir önlem alınmamış olmasının çelik sektörünün 2023 yılına ilişkin beklentilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.